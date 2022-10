La tajante sentencia del presidente del Atlético sobre el rumor de salida de De Paul: “Con él estamos…”

El paso de Rodrigo De Paul por el Atlético de Madrid no es el mejor desde su llegada al club. El volante, que transita su segunda temporada en el equipo español, se vio envuelto en un escándalo después de una foto en una entrega de premios en Miami, cuando había pedido una licencia. De hecho, jugó poco y nada después de ese episodio que hizo enojar a la mayoría de los hinchas Colchoneros. Y enseguida llegó el rumor de que el equipo podría venderlo en enero a un equipo de la Serie A, que podía ser Juventus. En ese contexto, Enrique Cerezo, presidente del club, descartó esa posibilidad y aseguró que el mediocampista no está en venta.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.

De Paul, parte del equipo de Diego Simeone, no estaría cerca de salir, según explicó Cerezo: "Nosotros no sabemos nada. Quien haya comentado se lo preguntas, debe saber más que nosotros. Para nada lo vendemos, es jugador del Atlético de Madrid, estamos contentos con él y no tenemos ningún problema".

"Para nada está en venta. Es un magnífico jugador y es necesario en esta magnífica plantilla que tenemos", repitió el titular del Atleti. El equipo Colchonero igualó este martes 1 a 1 con el Rayo Vallecano, un resultado que dejó bronca en los de Simeone porque el empate rival llegó en tiempo de descuento y con un penal. De Paul fue titular y disputó 76 minutos.

En diálogo con Platea Baja en Radio Del Plata, Cerezo se refirió a la foto con Tini en Miami y expresó: "La penitencia fue un descanso. Está encantado de volver con fuerza y con ilusión. Nadie ha discutido que es una gran figura. No sé por qué no ha jugado. Tenemos un entrenador que define el equipo y define quién tiene que jugar".

La foto de De Paul en Miami que generó polémica.

Por otra parte, consultado sobre la ausencia de De Paul entre los titulares del Atlético en algunos partidos, el presidente rojiblanco indicó: "Yo pregunto lo que tengo que preguntar. El otro día no vi a De Paul, ni me extraño, hay muchos partidos, se rota mucho y el míster toma decisiones".

De Paul, de 28 años, llegó al Atlético de Madrid proveniente del Udinese en 2021, cinco días después de obtener la Copa América con la Selección argentina en Brasil. El pase del argentino le costó al club español 35 millones de euros y, si no lo vendiera más caro, podría perder una gran cantidad de dinero. Por ahora, Rodri seguirá siendo Colchonero.