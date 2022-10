Motocross: Pipío Fernández ganó en La Pampa y sueña con el título

Gabriel Fernández no se da por vencido en este Campeonato Argentino de Motocross. En el trazado de 25 de Mayo (La Pampa) el mendocino se quedó con la séptima fecha del certamen en la categoría MX3B, y de esta manera llegará a la última competencia del certamen con chances de defender su título.



El piloto de Guaymallén, actual campeón argentino, tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada. En un trazado muy técnico con saltos altos y muy demandante para el físico, Pipío finalizó 2° en la primera manga, detrás de Kevin Echeveste; y después ganó la segunda, lo que le dio el primer puesto en la clasificación general.



"Fue una carrera muy linda en un circuito que me gusta mucho. No pude descontar puntos, no hay un piloto que se meta en el medio, junto a Echeveste estamos un paso por encima de los demás y nos hemos despegado. No todo está dicho, falta una fecha, dos mangas e iremos con todo a Villa Gesell. Lo bueno es que pude ganar otra fecha más del Argentino, que no es fácil, con muchas motos y todos los que van quieren ganar. Fue un fin de semana muy positivo", indicó Fernández.



El próximo compromiso de Gabriel Fernández será el 6 de noviembre, cuando se dispute la octava y última fecha del Campeonato Argentino de Motocross en Villa Gesell.