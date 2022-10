La contundente opinión del presidente de Gimnasia sobre el gesto de Riquelme: “Boca se…”

El Lobo agradece. Es que Boca accedió a modificar el día del partido suspendido ante Gimnasia para este jueves, brindándole al equipo platense 24 horas más de descanso, y el presidente del Lobo Gabriel Pellegrino se mostró muy a favor de la decisión en la que Juan Román Riquelme fue clave.

Pellegrino habló con TyC Sports y explicó lo que pasó: "Fue un tema de sentido común. A Boca le pasó. (Claudio) Tapia habló con ellos desde el viernes o sábado y ya lo tenían hablado. A Boca le había pasado. ¿Por qué no ser recíproco con algo que ellos de alguna manera habían sufrido? Anteriormente Boca debió jugar dos partidos con la Reserva. En su momento Tapia no estaba de acuerdo. Esta vez las conversaciones con Boca las llevó por este lado. Fue por el bien conjunto".

En ese sentido, el presidente de Gimnasia agregó: "Sería mejor para todos que ese partido se pudiera retrasar, hay otros equipos que pelean por el campeonato y tranquilamente Gimnasia podía estar en desventaja con tan poco descanso. Ahí es donde Boca accedió, me parece que muy bien, y acordarse para adelante que esto tiene que modificarse, porque 48 horas de descanso es muy difícil para cualquier equipo".

Respecto de la decisión de pasar el partido para el jueves, Pellegrino indicó: "No sé si llamarlo negociación. Fueron conversaciones, que no nos pase lo que pasó la otra vez, jugar después de 48 horas no le conviene a nadie. Se había pedido en su momento y Tapia tomó el tema para conversarlo. Por reglamento tenemos que jugar a las 48 horas. Tendremos que cambiar el reglamento. No había ningún motivo para cambiar el partido".

El partido se suspendió el jueves 6 de octubre tras la brutal represión policial en las puertas del estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata, que terminó con un muerto y varios heridos graves. Finalmente, tras un cambio de último momento, el encuentro se jugará desde las 15hs de este jueves, con 81 minutos pendientes.

El Lobo, que se juega la clasificación a la Copa Libertadores, había jugado este lunes con Argentinos y tenía que volver a hacerlo contra el Xeneize el miércoles, apenas 48 horas después del duelo ante el Bicho. Por eso, desde la dirigencia de Boca aceptaron pasar el encuentro para el jueves, dándole al equipo platense otro día de descanso.

"El problema no fue entre clubes, ni de la organización que tenga que ver con el fútbol ni de AFA. Fue de seguridad y tampoco hay nada escrito al respecto. Ahí es que hubo una conversación entre AFA, Liga y los clubes. Gimnasia obviamente que quería postergarlo un día más. Los demás clubes interesados en la pelea por el campeonato también. El que tenía que decir si se aferraba al reglamento o accedía era Boca y bienvenido que lo hizo", afirmó Pellegrino.

El presidente de Gimnasia cuestionó el reglamento actual y aseguró: "Hay que cambiar el reglamento para la próxima si hay un motivo parecido y reconocer que cuando a alguien le toca del otro lado, reacciona. Boca reaccionó ante un problema ajeno a ellos, que lo sufrieron en su momento. En su momento les pasó y se comieron el garrón de jugar con el equipo que tenían. Ahora que los beneficiaba, accedieron al cambio".

"No saca una ventaja Boca sobre esto: a Boca le convenía jugar mañana con un Gimnasia cansado. Nosotros teníamos jugadores que no iban a llegar mañana y quizás llegan al jueves y Boca lo sabe y se arriesga a eso, pero lo que busca es el sentido común y tratar de cambiar esto", aclaró el titular del equipo de La Plata.

Finalmente, Pellegrino expresó: "Esto va a marcar un precedente, y ojalá viniendo de un club de los denominados grande, no vuelva a pasar de vuelta. Bienvenido que pase. Beneficia al resto de los clubes. No buscamos un beneficio, sino el sentido común, que es muy difícil encontrar. Nunca es tarde para poder reaccionar y bienvenido sea".