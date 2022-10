El fuerte cruce que provocó la terminante decisión de Juan Bautista De Benedictis

La visita del Turismo Nacional a Trelew tuvo muchas maniobras ajustadas y también polémicas. Una de ellas tuvo como protagonistas a Juan Bautista De Benedictis y Luciano Ventricelli durante la segunda serie de la Clase 3, que terminó con un aparatoso vuelco del piloto de Necochea quien no pudo ser parte de la final por los daños que sufrió el auto.

Luego del incidente, De Benedictis explicó que su rival lo dejó sin pista y los comisarios deportivos entendieron que Ventricelli era el responsable total del encontronazo por lo que fue excluido del evento. Luciano aclaró que "no hubo mala leche" y hasta que entendió la decisión tomada por los organizadores. Sin embargo, el día después del cruce, Johnnito publicó en sus redes sociales que se desvinculaba del Team Ford Ranger que justamente pertenece al nacido en Wilde.

"Les quiero anunciar mi desvinculación del equipo Team Ford Ranger en la categoría TC Pick Up. Solamente me quedan palabras de agradecimiento por los momentos vividos, deseándoles lo mejor en lo que viene. Mi reconocimiento también para todos los sponsor y Seguiremos trabajando para continuar", dice el comunicado compartido por el piloto de Turismo Carretera.

Pero todo no quedó ahí ya que, en su cuenta de Instagram, Ventricelli compartió la cámara on board de lo ocurrido y apuntó sin filtro contra el de Necochea. "Acá está la largada en donde dije que les podía mostrar que no había pista de mi lado derecho. Primero miren mi volante a ver en qué momento me cierro".

"Y segundo miren la pista a ver si había lugar para meter un auto. Y encima te quejas Jonito?? Acá les dejo bien claro la confusión de Juan Bautista. Quiso hacer el circuito chico, pero no me vio que estaba yo", ironizó y explotó: "Espero que más allá de todo seas caballero y pidas disculpas. Y si de paso podés pasar a regularizar algunos temas que te quedaron pendientes, en lugar de hacerme lo mismo que haces en todos lados y te hacés el ofendido para no pagar!".

Está más que claro que la desvinculación tiene que ver con lo ocurrido y estas lapidarias frases marcan que no fue en buenos términos. Seguramente habrá más repercusiones sobre este tenso cruce que no quedó solamente en la pista.