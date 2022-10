Simeone explicó por qué no ve a Cristiano Ronaldo en el Atlético y lo comparó con Riquelme y Ortega: "Hay situaciones..."

Diego Simeone siempre tuvo claro que Cristiano Ronaldo no era un jugador para el Atlético de Madrid. El Cholo, entrenador del Colchonero, explicó qué pensó sobre los rumores que daban al portugués como posible refuerzo para su equipo e hizo una comparación con de la situación con Juan Román Riquelme, Martín Palermo y Ariel Ortega, ídolos de Boca y River.

En una entrevista para Tigo Sports, Martín Liberman le consultó a Simeone sobre la supuesta llegada de Cristiano Ronaldo: "Un pajarito me contó que en algún momento te viste tentado con Cristiano y otro me dijo que incluso charlaron por teléfono. ¿Te hubiera gustado tenerlo?".

"En primer lugar los dos 'pajaritos' te contaron cualquier cosa lejana a lo que ha sucedido. La gente habla a veces para contar lo que quiere contar", respondió rápidamente el Cholo. Enseguida, agregó: “Cristiano es un referente absoluto del Real Madrid y yo no lo vería jugando a Palermo en River, no lo vería a Riquelme en River o a Ortega en Boca. Hay situaciones que son muy claras”.

"Me acuerdo allá en la pretemporada, en un partido, un hincha de atrás me gritó sin saber absolutamente nada de lo que estaba sucediendo pero sí de los rumores que había, y me dijo una gran frase: 'Cholo, cuidado que la Champions no es a toda costa'. Me gustó. Es una reflexión muy sana, de barrio, de equipo, de hincha y corazón. Reflejándote lo que sentía en el momento. Más allá de no negar la historia de Ronaldo. No es igual Luis Suárez, cómo llegó, que si hubiera llegado Ronaldo", expresó Simeone.

Consultado por el presente de CR7, que arrancó muy mal la temporada y lleva apenas un gol de penal, con muchas suplencias, explicó: "Yo creo lo mismo que le contaba a Luis (Suárez). Le dije: 'Vos vas a ir a jugar con tus amigos después de que dejes de jugar al fútbol y vas a hacer goles porque es tu esencia, es innato. Lo tenés dentro tuyo'. No tengo dudas de que Ronaldo volverá a hacer goles. Por ahí no hará la bestialidad de goles que hizo toda su vida, pero es imposible que se aleje, si él mentalmente está fuerte, como lo ha sido siempre, para demostrar toda la fortaleza, la jerarquía y el delantero increíble que es".