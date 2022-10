La reacción de Marcos Rojo al gran gesto de los jugadores de Boca antes de su operación

La lesión de Marcos Rojo fue un duro golpe para el plantel de Boca. El exdefensor del Manchester United es el gran referente del equipo de Hugo Ibarra, que sintió su ausencia pese a no perder. Volvió ante Sarmiento donde, además de escapar un penal, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y mañana será operado por el doctor Jorge Batista.

Ante esto, y para mostrar todo su apoyo, el plantel tuvo un gran gesto y salió al campo vestido con la camiseta del futbolista que jugó dos mundiales con la Selección argentina y también la mostraron para la foto oficial de la formación, antes del inicio del partido en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. En minutos, el reconocimiento se viralizo y el propio jugador reaccionó en las redes sociales con un par de historias. En una de ellas escribió "vamos muchachos" y lo acompañó con un emoji de emoción.

Y en la otra compartió el video, agregándole un corazón roto. Se estima un lapso de ocho meses de recuperación. Una fecha que concuerda con un hipotético cruce por los octavos de final de la próxima edición de la Libertadores. "Era lo que esperaba, se me rompieron los ligamentos cruzados", declaró Rojo a la salida de la clínica en la que le hicieron los estudios en los que comprobaron que su "sensación" post partido. "Ya está. Me vio el Doctor Batista, el médico del club. Él me va a operar. Ahora toca pensar en la recuperación y acompañar", agregó días atrás.