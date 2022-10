Barijho y una impactante confesión sobre su amor por Boca y la muerte: “Yo ya puedo…”

Antonio Barijho fue campeón con Boca. Ocho títulos en una etapa inolvidable que incluyó dos Copas Libertadores y otras dos Intercontinentales. Y el Chipi deja la vida por el Xeneize. Hoy entrenador de la Séptima División azul y oro, el exdelantero realizó una entrevista con el canal de YouTube de Boca y dio una impactante confesión: "Le dije a mi familia que cuando me muera, agarren todas las cenizas, me lleven a la cancha de Boca y me tiren ahí".

Barijho, que tuvo una infancia muy complicada y llegó muy lejos como jugador de fútbol, aseguró: "Yo ya me puedo morir contento, feliz, ya disfruté la vida, la sigo disfrutando. Le dije a mi familia que cuando me muera, agarren todas las cenizas, me lleven a la cancha de Boca y me tiren ahí que quiero seguir viviendo feliz desde el cielo y seguir alentando a este club. Quiero hacerlo otra vez: mi infancia, mi sufrimiento y pasarla mal, y lograr todo lo que logré con Boca. No cambio nada. Que me pase lo mismo".

Sobre su vida, el Chipi contó: "Yo tenía hambre, quería llegar a ser jugador de fútbol profesional. Me costó un poco a lo primero porque tuve una infancia durísima, viví mucho en la calle. No tuve mucho a mi familia, me crié en la calle, en el baby, con gente que me quería mucho y me fue guiando. La vida te va acomodando a los tumbos, a los golpes. Por ahí la gente a veces se equivoca y piensa que nacemos en cuna de oro y no es así".

"Crecemos con una infancia y una juventud dura. El fútbol y la vida te hacen ser fuerte. Siempre fue mi sueño jugar en este club que es tan importante en todo el mundo. Para mí, cuando me dijeron que estaba la posibilidad de jugar en Boca, no dormí, pensé toda la noche que iba a venir a jugar a Boca", agregó.

Barijho, además de su trabajo en Inferiores, es parte del equipo Senior del Xeneize, al lado del entrenador de Primera División Hugo Ibarra. Como jugador, el Chipi estuvo en Boca entre 1998 y 2004.