Revelan detalles de la relación entre Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar

Mucho se habla de cómo se lleva el tridente estrella del PSG. Desde la llegada de Lionel Messi, algunas informaciones indican que la relación entre Kylian Mbappé y Neymar se volvió más tensa, hasta el punto de que el francés habría puesto como condición, cuando estaba negociando su renovación, que el brasileño se marche del club. Sin embargo, en las últimas horas, irrumpió en escena Ander Herrera quien compartió vestuario durante la temporada pasada y echó por tierra los rumores.

Ander Herrera con Messi y Neymar.

"Se llevaban de forma natural. Creo que es bueno para Neymar jugar con Messi, es bueno para Messi jugar con Neymar, y es fantástico para Kylian recibir pelotas de ambos. Solía leer historias sobre ellos cuando estaba ahí, que eran un problema y que se peleaban. Yo estaba dentro del vestuario y no había ninguna pelea. Exageran todo por las estrellas que son. Ahora no estoy ahí, pero he leído las historias y no las creo. Porque he estado ahí", expresó el actual jugador del Bilbao en diálogo con ESPN FC.

En la misma línea, agregó: "Por supuesto que en el fútbol no puedes ser amigo de cada uno de tus compañeros durante tu carrera, pero el respeto está. Y mi experiencia con ellos es que se respetan entre sí. A veces, desde afuera, los propios aficionados piensan que todo debe ser muy difícil. No. Somos personas jóvenes que les encanta jugar fútbol, que disfrutan cada día. Y eso se puede ver. Yo disfrute mucho allí, honestamente".

Las palabras del español recorren los principales portales, aunque en muchos casos siguen especulando con que en la actualidad eso cambió y los conflictos existen. Kylian Mbappé lleva 12 goles en 13 partidos disputados en la presente temporada, mientras que Lionel Messi (7) y Neymar (7) son los jugadores con más asistencias en la presente Ligue 1 de Francia.

Antes del Mundial de Qatar 2022, a Messi le quedarán varios partidos en la lista. Más allá del duelo ante Marsella, domingo a las 15.45, tendrá por delante al Ajaccio, Maccabi Haifa (Champions), Troyes, Juventus (Champions), Lorient y Auxerre. Ya con la Selección argentina, se le vendrá a seis días del debut mundialista un amistoso ante Emiratos Arabes.