La picante respuesta de la dupla ante los rumores de una posible salida de Godoy Cruz

Godoy Cruz no logra salir de su confuso momento en la Liga Profesional y ayer, luego del empate con Argentinos Juniors, la dupla técnica respondió sin filtro a los rumores que comenzaron a circular sobre una posible salida cuando termine el campeonato. La bomba estalló en la semana previa al duelo que se jugó ayer en el Malvinas, luego de que un medio mendocina escribiera en las redes sociales que "el domingo frente a Patronato podría ser el último partido de la Orsi-Gómez".

La noticia sorprendió a muchos, teniendo en cuenta la gran campaña que hicieron pese a atravesar esta mala racha y fueron los propios entrenadores quienes salieron a defender lo suyo con una picante respuesta. "Recién abro Promiedos, que lo vemos cien veces por día, y en un medio decían que la dupla dirige el último partido el domingo. Debe ser que ese medio tiene información que yo no tengo o que el presidente no tiene. A veces eso es lo que vende y hay que informar, no desinformar", respondió Gómez.

Acto seguido, Orsi agregó: "Nosotros hablamos todo el tiempo con los dirigentes. Yo no puedo asegurar si es el último partido o no, ¿cómo lo sé? Somos empleados del club y solo eso. Ahora vamos a preparar el partido ante Patronato y por ahí los dirigentes deciden algo que no sabemos. El fútbol es así, no lo sé. Por eso no hablo de futuro nunca, porque no existe. Nosotros vinimos con un objetivo claro, que era salvar a Godoy Cruz y lo hemos cumplido todos juntos".

"El final de este torneo no es el que esperábamos. ¿Qué puede pasar? No tengo idea, porque no es una decisión nuestra. Así que imagino que entraremos en un plan de evaluación cuando termine el torneo. Cuando llegamos en la calle se imploraba que había que mantener la categoría como sea. Y tres fechas antes, Godoy Cruz aseguró la permanencia. Pero la vida es así. ¿Vamos a estar el año que viene? No lo sé. Todo es muy dinámico, cambiante. Hay que disfrutar el presente", siguió.

Para cerrar, realizó un pequeño balance de la temporada: "Solo tengo palabras de agradecimiento a los dirigentes de Godoy Cruz. No era fácil y el balance es que logramos el objetivo, tenemos mucho por mejorar y casi nada de tiempo para trabajar. A veces las cosas salen bien, a veces no salen bien. Lo que sí está claro es que estos jugadores que han sentido presiones, que sufren, han logrado dejar a Godoy Cruz en Primera División".