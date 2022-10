Gaspar Servio reveló qué le dijo el jugador de Atl. Tucumán antes del penal que le atajó: "Hay que tener códigos"

El arquero de Rosario Central, Gaspar Servio, dijo que "hay que tener códigos en el fútbol" en referencia al volante Ramiro Carrera, de Atlético Tucumán, después de atajarle el disparo desde los 12 pasos que le podía haber dado el triunfo al Decano para dejarlo más cerca de Boca Juniors en la lucha por el título de la LPF, en lo que fue el empate final 1-1.

"Hay que tener códigos en el fútbol, me dijo algo en el penal. Que ellos estaban peleando por el campeonato y nosotros no jugábamos por nada. Le dije que tenía toda la presión, que se jugaba todo en ese penal. Hay que tener huevos para patear los penales y meterlos", expresó el ex Independiente Rivadavia.

En relación con su eficaz intervención para contener el tiro penal ejecutado por el goleador del equipo tucumano, argumentó: "Fue pura intuición. Obviamente nos estudiamos entre todos, pero él nunca lo había pateado ahí. Sabía que cuando hay presión a veces cambian, y cambió". También reconoció que en el momento de la jugada supo que era penal. "Si, la verdad que vi mano. Se protege porque Menéndez había tirado la chilena y pensó que le pagaba, y le terminó pegando en la mano. Una desgracia", dijo.

Sobre el partido, para cerrar, analizó: "Venimos a hacer un partido inteligente, nosotros venimos a ganar. Necesitamos salir de este momento, y venimos haciendo las cosas bien. Lo merecemos, pero los resultados no se están dando. Ante un rival muy duro conseguimos un empate, nos podríamos haber ido con la victoria".