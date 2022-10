Galtier fue cauteloso con la vuelta de Messi y explotó con la prensa por el caso Mbappé: “Quiero decir…”

Christophe Galtier espera tenerlo, pero todavía existen algunas dudas. Es que Lionel Messi se entrenó este viernes por primera vez con el Paris Saint-Germain después de recuperarse de su lesión, pero el entrenador fue cauteloso sobre su presencia en el clásico frente a Marsella. Por otro lado, el técnico explotó en conferencia de prensa por el caso Kylian Mbappé y aseguró que los periodistas nunca le hablan de fútbol.

uD83CuDF99 Conférence de presse de Christophe Galtier avant Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille uD83DuDD34uD83DuDD35 https://t.co/Yv3WR44juD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 14, 2022

El entrenador del PSG, en charla con los medios previa al partido del domingo a las 15.45 frente a Marsella, explicó que Messi se encontró bien en el entrenamiento de este viernes y comentó: "Leo se ha entrenado bien. Veremos cómo está mañana. En este momento, diría que Messi está disponible". El argentino no pudo jugar contra Reims y Benfica, encuentros que el equipo francés igualó 0 a 0 y 1 a 1.

Visiblemente molesto por las preguntas de los periodistas sobre el caso Mbappé, de quien se rumorea que pidió irse en enero por "promesas incumplidas" por parte del club, Galtier apuntó directamente contra los medios: "Tenemos cierta edad para manejar este tipo de cosas. Antes de nada, quiero decir una cosa: me hacéis muchas preguntas, pero nunca habláis de fútbol".

"Hablamos durante 10 o 15 minutos y no dedicáis un segundo al fútbol. Son todo cuestiones extradeportivas. Cualquier cosa que comento, luego decís o escribís lo contrario", agregó el técnico del PSG.

"Los futbolistas son serios, profesionales... pero eso no interesa. No voy a comentar rumores. Mbappé dio la mejor respuesta posible contra el Benfica. Se llevó el 'MVP', jugó bien, fue solidario... Estoy orgulloso de ser el entrenador del PSG, pero me gustaría hablar un poco más de fútbol", afirmó Galtier.

"Si esperáis que comente un rumor, estáis equivocados. No lo voy a hacer. Cuando no estaba en el PSG estaba expectante por ver este tipo de partidos. Todo el mundo está expectante, pero vosotros decidís el 'timing' y de lo que se habla. Cualquier cosa que diga no me vais a creer, pero hay muchas cosas buenas en el vestuario. No se están besando todo el día, pero las cosas van bien y Kylian va muy bien", cerró el tema el entrenador.