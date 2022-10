El sarcasmo de Lewandowski al decir quién se merece el Balón de Oro 2022: “Es probable que lo gane…”

Robert Lewandowski encendió la polémica luego de que en la ceremonia del Balón de Oro del 2021, Lionel Messi se quedase con el galardón por encima suyo. El año anterior, cuando el polaco era el firme candidato a ganarlo, France Football había decidido suspender su entrega debido a la pandemia de Covid-19 y Leo, tras subirse al atril, declaró que igualmente lo tendrían que haber reconocido. Lejos de tomárselo bien, el centrodelantero desconfió de las palabras del argentino y, en la previa a la entrega de este 2022, volvió a hacer una declaración picante.

"¿Balón de Oro para Benzema? Probablemente, él es uno de los favoritos a ganarlo, por supuesto si no lo cancelan... Pero sí, probablemente sea para él", comentó irónico Lewandowski, en una nota que le dio a Movistar Plus+.

No se quedó ni con el Balón de Oro del 2020 ni con el del 2021, pero el premio que sí ha ganado es el 'The Best'; el mismo premio al mejor jugador del mundo que entrega la FIFA en paralelo. El polaco se lo llevó en las últimas dos ediciones.

La ceremonia de entrega del Ballon d'Or 2022 se celebrará el lunes 17 de octubre, en el Teatro Châtelet de París.

Candidatos al Balón de Oro 2022

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, Inglaterra)

Karim Benzema (Real Madrid, Francia)

João Cancelo (Manchester City, Portugal)

Casemiro (Manchester United, Brasil)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Bélgica)

Luis Díaz (Liverpool, Colombia)

Fabinho (Liverpool, Brasil)

Phil Foden (Manchester City, Inglaterra)

Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

Sébastien Haller (Borussia Dortmund, Costa de Marfil)

Harry Kane (Tottenham, Inglaterra)

Joshua Kimmich (Bayern, Alemania)

Rafael Leão (Milan, Portugal)

Robert Lewandowski (Barcelona, Polonia)

Riyad Mahrez (Manchester City, Argelia)

Mike Maignan (Milan, Francia)

Sadio Mané (Bayern, Senegal)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, Francia)

Luka Modric (Real Madrid, Croacia)

Christopher Nkunku (Leipzig, Francia)

Darwin Núñez (Liverpool, Uruguay)

Antonio Rüdiger (Real Madrid, Alemania)

Mohamed Salah (Liverpool, Egipto)

Bernardo Silva (Manchester City, Portugal)

Heung-Min Son (Tottenham, Corea del Sur)

Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos)

Vinicius Jr (Real Madrid, Brasil)

Dušan Vlahovic (Juventus, Serbia)