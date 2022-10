El palazo de Macri a Riquelme pese a que Boca está cerca de otro título: "Estoy contento, pero…"

El ex presidente Mauricio Macri cuestionó al vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, por su "personalismo" y afirmó que el club está "muy lejos" del esplendor que tuvo en su gestión como mandatario del Xeneize.

"Estoy contento porque estamos cerca de salir campeones de vuelta, pero no cambia mi opinión: no me gustan los personalismos y, como está conducido el club, no me parece que sea bueno, no es sano", sostuvo el líder del PRO.

Macri haciendo el Top Gigio.

En diálogo con Radio Mitre de Córdoba, el ex mandatario destacó los logros de su gestión al frente del club de La Ribera, entre 1995 y 2007: "No es para lo que trabajé tantos años para poner a Boca... Éramos uno de los cinco equipos más importantes del fútbol mundial". "Estamos muy lejos de ese lugar, lamentablemente, muy lejos", expresó Macri.

Asimismo, también criticó la posibilidad de que se suspendan los descensos para la próxima temporada: "Los equipos que salen últimos van al descenso. Seguimos escuchando que la AFA sigue debatiendo si va a suspender los descensos. Ése tipo de país no es creíble para nadie".

Sus cruces comenzaron cuando Riquelme le exigió a la dirigencia de Boca, a inicios de los años 2000, un salario que esté a la altura de su importancia en el campo de juego. Los años pasaron, las rispideces permanecieron y hoy en día se ubican en veredas opuestas a nivel político.