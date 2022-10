Brito, al borde del llanto en su primera nota en TV tras el anuncio de Gallardo: el motivo

Triste, como todos los hinchas de River. Cabizbajo y con los ojos vidriosos, Jorge Brito dio su primera nota luego de que Marcelo Gallardo anunciara que no seguirá como DT del Millonario en 2023 y no pudo aguantar la emoción.

"Dentro de la tristeza, recordábamos este jueves a la mañana también con mucha alegría todos los lindos recuerdos que vivimos", arrancó recordando el presidente de River con la voz un tanto acongojada y, a medida que fue soltando las palabras, también las emociones: "Estaba Eduardo Barrionuevo (otro dirigente) llorando entre nosotros...", continuó diciendo hasta que debió tomarse unos segundos para tragar saliva porque no podía continuar hablando. "Muchas cosas lindas vivimos", cerró, al borde de las lágrimas.

Gallardo no seguirá, es un hecho, y desde River ya hicieron saber cómo tienen pensado reemplazarlo. "No es condición que su sustituto haya pasado por el club, aunque sí creo que tienen una ventaja enorme aquellos que lo conocen. Me cuesta imaginarme a alguien que no venga de River, pero no creo para nada que sea una condición", adelantó el presidente Brito.

"LES VOY A PEDIR QUE NO COMPAREMOS AL PRÓXIMO TÉCNICO" Jorge Brito le envió un mensaje al hincha de River.@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/d8hcp1F6Qn — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2022

A su vez, reconoció que puede llegar a entender que "algún hincha de River se enoje con él" porque Gallardo no se quedó. Pero lo que principalmente quiso comunicar es que al nuevo DT no se lo compare permanentemente con el Muñeco y que "lo dejen trabajar".