La bronca de una estrella del Atlético de Madrid con Simeone porque juega poco

Joao Félix llegó al Atlético de Madrid en 2019 como el futbolista más caro de la historia del club, y desde entonces sus altibajos fueron muchísimos. En el Colchonero esperaban que el portugués se convirtiera en uno de los mejores jugadores del mundo, pero su nivel bajo el mando de Diego Simeone no terminó de explotar. El futbolista, cada vez con menos minutos, muestra su enojo cada vez que no sale a la cancha, y este miércoles frente al Brujas se molestó por no entrar ni un minuto, tirando una pechera de entrenamiento al suelo.

El jugador de 22 años, durante el encuentro ante Brujas por la Champions League, se enfadó con Simeone cuando este decidió que entrara Axel Witsel y agotó los cambios, por lo que ya no tenía esperanzas de entrar en un partido que estaba (y terminó) 0 a 0 a los 34 minutos del segundo tiempo, en un partido que el Atlético necesitaba ganar.

Claro, el Atleti jugaba de local frente a un equipo que, a priori, es inferior en cuanto a nombres, y necesitaba los tres puntos para meterse en la zona de clasificación a los octavos de final (por ahora pasan Brujas y Porto). El talentoso portugués, sin embargo, se quedó en el banco de suplentes pese a ser delantero. Encima, el que salió por Witsel fue Antoine Griezmann.

Si bien los hinchas colchoneros reconocen que Joao Félix es un gran jugador, también entienden que no tuvo la regularidad necesaria, y sus constantes enojos cuando es reemplazado o no ingresa generan malestar tanto en la gente como en el entrenador.

El estilo de juego de Simeone no se condice con las características del portugués, que siente menos el aspecto defensivo y ya mostró varios malos gestos tras ser cambiado. Ante el gesto de Joao Félix de este miércoles, el Cholo expresó: "No he visto nada y no tengo nada que opinar".

El delantero fue suplente por cuarto encuentro consecutivo desde su última titularidad en el partido ante el Real Madrid, y es la primera vez que se queda sin jugar un minuto desde diciembre de 2021. Simeone, igualmente, lo bancó con sus declaraciones: "Los números están a la vista. Joao es un jugador muy importante para el club y el equipo, lo necesitamos, no ha logrado encontrarse con lo más importante que entiende él, que es el gol, y eso le produce frustración en el juego. El gol llegara en consecuencia de su trabajo, está trabajando bien, hoy hizo un buen entrenamiento y en esa línea de involucrarse y centrarse en el equipo que es lo importante, lo otro llegará".

Además, el entrenador argentino asumió toda la responsabilidad por el presente del jugador: "¿Responsabilidad? Toda. Todo lo malo que haga él, yo lo hago peor. La frustración que tenga es que yo no le he podido dar lo que necesita para demostrar el fútbol y el talento que tiene, pero toda mía, seguro".

El portugués va y vuelve entre titularidades y suplencias y no llega a encontrar la regularidad que pretende. De hecho, desde que llegó al club en 2019 solamente jugó los 90 minutos en un 13% de los partidos que disputó el equipo. Otro detalle para destacar es que, por la cantidad de delanteros con la que cuenta Simeone, la falta de minutos lo preocupa: Ángel Correa, Matheus Cunha, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Yannick Carrasco y Álvaro Morata compiten por un puesto en el equipo. ¿Seguirá Joao Félix en el Atlético o se irá en un futuro cercano?