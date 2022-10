El importante anuncio del Canelo Álvarez que lamenta el mundo del boxeo

Luego de la gran victoria ante Gennady Golovkin, el mundo del boxeo estaba esperando saber quién sería la próxima víctima del Saúl Canelo Álvarez pero deberán tener paciencia para verlo nuevamente en el ring. Es que, durante el juego entre Charros y Venados de la Liga Mexicana del Pacífico, reveló que deberá someterse a una operación y podría volver en septiembre del 2023.

"Después de los 15 años de mi hija voy a Estados Unidos, tengo otras dos opiniones de dos doctores y vamos a ver qué es lo mejor y hacerme mi operación", dijo Álvarez, que reveló tener una lesión en su muñeca izquierda desde la pelea con Caleb Plant (noviembre del 2021), que no le permitió estar al 100 por ciento en el combate ante GGG disputado el 17 de septiembre pasado.

Canelo y Golovkin, en el pesaje del combate disputado en septiembre.

En la misma línea, el nacido en Guadalajara explicó: "Sí, desde Caleb Plant tuve la lesión, pero por un descuido dejas pasar el tiempo, piensas que no va a pasar nada, pero ahí está el resultado; no me gusta perder. Septiembre posiblemente (sea mi regreso). Vamos a ver qué es lo mejor". Después de vencer al kazajo, aseguró que pensará en la pelea con Dimitry Bivol, en lo que sería la segunda edición ante el pugilista europeo y donde buscará la revancha de la derrota que sufrió en mayo de este año.

Esta noticia confirma que ya no tendrá participación en lo que resta de 2022, y da por terminada una relación con Matchroom Boxing, la promotora de Eddie Hearn que le aseguró alrededor de USD 85 millones por las peleas contra Bivol y Golovkin, pero que todavía dejaba una fuerte suma de dinero en el aire en caso de que pudiera disputar una tercera pelea este año. En números concretos, perderá unos 75 millones de dólares por no poder pelear en diciembre.

Saúl Canelo Álvarez venció a Gennady Golovkin por decisión unánime, en lo que fue el tercer enfrentamiento entre ellos: dos vitorias del mexicano y un empate. "Le dije que gracias porque le dimos a la gente tres grandes peleas que quedan para la historia del boxeo. Gracias Golovkin", contó el mexicano, con la corona y los cinturones en sus manos.