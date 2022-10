Una leyenda del fútbol francés destrozó a Mbappé: “¿Le hicieron creer que era más importante que el PSG?”

Pese a convertir el gol de su equipo en el empate ante Benfica por la cuarta fecha del Grupo H de la UEFA Champions League, Kylian Mbappé sigue estando en boca de todos. En las últimas horas trascendió que habría pedido salir del París Saint Germain por su disconformidad con los directivos. En este contexto, una de las glorias del fútbol francés salió al cruce de su compatriota.

Fue Thierry Henry quien, sin pelos en la lengua, apuntó contra la actual estrella del fútbol francés. El exjugador de Mónaco, Juventus, Ajax y Barcelona, entre otros, mantuvo un diálogo con el medio CBS Sports donde, entre otros temas, apuntó contra su compatriota.

Thierry Henry fue claro a la hora de hablar sobre el delantero del PSG.

Para comenzar, sobre la situación de Mbappé manifestó: "A nadie le gusta estar expuesto a algo en lo que no eres bueno. Simplemente no te gusta, pero hay algo que es más grande que cualquier otra cosa y eso es el club. ¿Le hicieron sentir que el club era lo más importante o le hicieron sentir que él era más importante que el club?".

"Usaré mi propia historia. No me gustaba jugar alto y ancho para el Barcelona. ¡Lo odiaba! Pero lo hice por el equipo. No me gustó después de 100 partidos y no sé cuántos goles marqué con Francia, tener que jugar por la izquierda. Solo hay una regla: si el jefe te pide que hagas algo, lo haces", sentenció Henry, quien supo ser compañero de Lionel Messi en el Culé.

Con el tanto, de penal, que convirtió este martes en el Parque de los Príncipes. Mbappé llegó a los 31 goles con la camiseta del PSG en la UEFA Champions League y se convirtió en el goleador histórico del equipo en la competencia. Superó los 30 del uruguayo Edinson Cavani.