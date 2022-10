Los 4 arqueros que interesan en San Lorenzo para reemplazar a Torrico ¿y Batalla?

Un tema a solucionar en San Lorenzo para 2023 es qué pasará con el arco. Es que Sebastián Torrico, enorme ídolo del club, se iría a fin de año para buscar continuidad en otro lado, en tanto que Augusto Batalla termina su préstamo y debe volver a River si el Ciclón no ejecuta la opción de compra que tiene disponible. En ese contexto, en Boedo tienen varias opciones para ocupar ese lugar. Se trata de cuatro arqueros de clubes argentinos que interesan y podrían ser grandes opciones.

Torrico, ídolo de San Lorenzo, se iría del club en diciembre.

Torrico finaliza su contrato en diciembre y, a los 42 años (cumple 43 en febrero), podría buscar un nuevo destino porque todavía se siente bien para seguir jugando y quiere decidir por sí mismo cuándo retirarse. Rubén Insúa, técnico de San Lorenzo, ya confirmó que el Cóndor será titular en el último partido del campeonato, en el Nuevo Gasómetro ante Aldosivi, para poder despedirse con su gente.

El caso de Batalla es particular: a préstamo desde River, el Ciclón tiene la posibilidad de adquirir el 80% de su pase en un millón de dólares, pero ante la crisis económica que vive el club, consideran que el monto es muy alto y podrían intentar negociar por él. Su contrato vence en 2023, pero si no renueva en el Millonario no habría posibilidad de conseguir otro préstamo.

Una buena noticia para San Lorenzo es que José Devecchi, a préstamo en Aldosivi, debe regresar al club en diciembre y, por lo menos, habrá un competidor de experiencia en el puesto. Tiene contrato en el equipo azulgrana hasta diciembre de 2023.

Las cuatro opciones que analiza San Lorenzo en caso de que se vayan Torrico y Batalla

El primero es Gastón Gómez, de Racing, quien quedó relegado ante el regreso de Gabriel Arias a la titularidad y a los 26 años podría buscar un nuevo destino. Chila, que este miércoles publicó una historia que habla de su felicidad por estar en la Academia, perdió el puesto con el chileno y hasta fue marginado por no dar el peso en la medición que se hace día a día en el equipo de Fernando Gago. Su contrato finaliza en junio de 2023.

Chila Gómez, uno de los arqueros que suena en San Lorenzo.

La segunda posibilidad es la de Gaspar Servio, arquero de Rosario Central de 30 años, quien termina su contrato en diciembre de este año y no renovaría. El hombre del Canalla fue recomendado por Juan Carlos Docabo, entrenador de arqueros del club.

La tercera opción y el que más atrae en San Lorenzo es Rodrigo Rey, figura de Godoy Cruz de Mendoza, de 31 años. En un gran nivel, sería buscado por River en 2023, por lo que al Ciclón le surge un competidor importante. Lo que juega a favor de los de Boedo es que Rey quisiera ser titular y en el Millonario sería suplente de Franco Armani.

Rodrigo Rey, otro que interesa en el Ciclón para 2023.

Finalmente, el departamento de fútbol juvenil del club analizó la chance de contratar a Facundo Altamirano, actualmente en Patronato y que está a préstamo desde Banfield. Tiene 26 años y debe regresar al Taladro en diciembre. Interesa y podrían hacer un intento por él.