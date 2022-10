La desgarradora confesión de Rojo tras su grave lesión en Boca: "Todo indica que..."

Todo fue cuestión de minutos. Marcos Rojo se paró a patear el penal con el que creía que iba a abrir el partido de Boca ante Sarmiento en Junín. Sin embargo, el arquero Meza se lo atajó. La pelota fue al córner y, en el rebote, el referente del Xeneize cayó al césped, se tomó su rodilla derecha y, al momento, se previa una lesión grave. En charla con ESPN, el defensor dio sus sensaciones: "Ya sufrí esta lesión en Manchester, todo indica que es el ligamento", reveló entre lágrimas.

"Desde que me caí en la cancha hasta que llegué al vestuario, me dijeron que lo iban a ganar por mí. Es lindo ver esos gestos de tus compañeros, compartís día a día con ellos y bueno... nada, me pone muy contento por ellos", dijo un Rojo conmovido como pocas veces se lo vio.

Apenas llegó al banco de suplentes, todos sus compañeros intentaron consolarlo, pero Rojo no podía contener el llanto. En el gol de Luca Langoni, los integrantes del plantel de Boca que no estaban en partido lo festejaron con él.

#ESPNEquipoF "ME DIJERON QUE LO IBAN A GANAR POR MÍ" Marcos Rojo contó y se emocionó al hablar del apoyo que recibió de sus compañeros tras lesionarse. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/2poiCn2tZf — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2022

Sobre el final, Boca sufrió mucho, pero nadie tanto como Rojo: el jugador se olvidó de su dolor en la rodilla, que estaba cubierta por una férula, y estaba parado junto a sus otros compañeros pidiendo la hora y reclamándole al árbitro. Con el pitazo final, todos los jugadores del Xeneize se acercaron a festejar el triunfazo con su capitán.

