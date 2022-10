El fuerte pronóstico del Cuti Romero sobre Dybala que preocupa a la Selección: "Creo que..."

Esta semana de fútbol europeo trajo dos muy malas noticias para la Selección argentina. En primer lugar, Paulo Dybala sufrió una alarmante lesión que se diagnosticó como un desgarro grande en el bíceps femoral. Este martes, Ángel Di María también tuvo que salir por una molestia que derivó en un desgarro. Esto causó gran preocupación en los hinchas y, lógicamente, el cuerpo técnico, pero los demás jugadores también se hicieron eco del mal momento de sus compañeros. Por ejemplo, Cristian "Cuti" Romero afirmó que el panorama no es alentador para una de las dos figuras de la Scaloneta.

El defensor fue una de las figuras en el trabajado triunfo del Tottenham ante el Eintracht Frankfurt por la Champions League. Tras el partido, Romero habló con ESPN y se mostró apesadumbrado por las lesiones de sus compañeros de la Selección: "Estoy un poco triste por ellos, pero por Paulo... creo que no va a llegar. No hablé con él, pero seguramente debe estar muy mal y le deseo una pronta recuperación", expresó.

Con un poco más de optimismo, el ex Belgrano de Córdoba se mostró confiado en una pronta recuperación de Di María: "El Fideo va a llegar, por lo que he visto y he hablado con mis compañeros. Creo que Leo [Messi] ya está bien, pero nada... muy triste por Paulo", reiteró.

LAUTARO: EL MUNDIAL, SU PRESENTE... Y LAS LESIONES: las palabaras del argentino desde Barcelona. pic.twitter.com/GaoWDiI0n3 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2022

Por otra parte, Lautaro Martínez también se refirió al difícil momento que viven varias de las piezas más importantes de la Selección argentina: "Paulo sufrió una lesión importante, espero que se pueda recuperar pronto. Lo mismo para Ángel, que para nosotros es una bandera junto a Messi y Otamendi. Necesitamos que todos lleguemos de la mejor manera".

Según Gastón Edul, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni planea incluir a Dybala en la lista previa y no tomará una decisión hasta días antes de Qatar 2022: "Decidirá en la segunda semana de noviembre que va a hacer. La lesión lo deja en duda. Argentina no lo descarta", tuiteó.