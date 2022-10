Cómo calificó Capria el “vamos a ser campeones” de Copetti en Racing: “Lo de Enzo es un…”

"Que la gente se queda tranquil. Vamos a salir campeones", fue la frase que utilizó Enzo Copetti tras el enorme triunfo de Racing ante Atlético Tucumán en el Cilindro. De este modo, el delantero generó diferentes opiniones dentro del mundo de la Academia. Una de ellas es la de Rubén Capria, actual manager de la institución.

El Mago, exjugador del elenco de Avellaneda, eligió ser más cauto que el delantero a la hora de referirse al tema: "Lo de Copetti es un deseo. Yo no tengo la bola de cristal. Todos deseamos el campeonato. Primero porque lo merece el equipo. Hoy tengo la esperanza de que podamos conseguirlo"

El delantero soltó toda su confianza post triunfo ante Atlético Tucumán.

"Racing se merece ser campeón. Yo creo que estamos para pelear y salir campeones, el tema es que no depende solamente de nosotros. Es una obviedad decir que queremos salir campeones, pero lo hemos fundamentado con funcionamiento", añadió con respecto a la situación.

Sobre el triunfo vital de Racing ante el Decano, expresó: "Fue un partido donde tuvimos un muy buen rendimiento colectivo estable en el partido. Fue una muestra de autoridad futbolística que me gustó mucho. Me sentí muy tranquilo porque casi siempre fue dominado por nuestra parte. Se dio un buen golpe de autoridad futbolística".

Además, sobre otros los últimos partidos del equipo de Gago, Capria agregó: "Me encantaron los segundos tiempos contra Defensa y Justicia y Rosario Central. El equipo muestra protagonismo. No tiene miedo. Me da esperanzas y me siento muy identificado".

Para finalizar, el asesor futbolístico de Racing, sentenció: "Uno siempre quiere más, creo que merecemos consagrar este proceso, pero bueno es fútbol. Hicimos méritos futbolísticos para estar ahí arriba, me gustó la personalidad del equipo"