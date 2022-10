Un periodista del Real Madrid estalló contra Mbappé tras los rumores de su salida del PSG: "Ni viniendo..."

La noticia sacudió a Francia primero y a España inmediatamente después. Es que Kylian Mbappé habría pedido salir del Paris Saint-Germain en enero, enojado con la dirigencia y el cuerpo técnico del club por "promesas incumplidas". Y su pretendiente hasta mayo, el Real Madrid, podría ir a la carga por él nuevamente. Igualmente, los hinchas del Madrid no están del todo contentos con el francés y, de hecho, varios siguen furiosos por el "desplante" a fin de la temporada pasada, cuando renovó con el equipo parisino. En ese contexto, Tomás Roncero, periodista del Diario AS fanático del Real Madrid, estalló contra Mbappé ante los rumores de su posible salida.

Este chico no sabe lo grande que es el @realmadrid . Ni viniendo de rodillas desde París ni pagando 100 millones de euros de su bolsillo admitiría que luciera jamás nuestra sagrada camiseta. Sin Mbappé hemos ganado 14 Copas de Europa. Kylian, pasó tu turno muchacho... — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) October 11, 2022

El periodista francés Daniel Riolo en RMC Sport tiró la bomba sobre el delantero: "Kylian Mbappé está cansado, hasta el punto de que él mismo dice que dejará el PSG en enero si hay alguna posibilidad. Pero en cualquier caso, al final de la temporada, se acabó. Está harto".

"Me gustaría pedirle a todo los que están escuchando si podrían pararse frente a un espejo y preguntarse a sí mismos: 'Si mi jefe me hiciera muchas promesas pero cuando yo llegara fuera tomado como un idiota, ¿voy a vivir bien?'", explicó el periodista en el programa radial After Foot RMC.

Mbappé, que renovó su contrato con el PSG en mayo después de varios idas y vueltas y cuando parecía que iba a llegar al Real Madrid, habría mostrado su absoluto descontento con el club francés y querría irse. El diario español Marca, que confirmó según sus fuentes que la información de RMC es correcta, explicó igualmente que el PSG habría puesto como única condición que Mbappé no se vaya al Real Madrid.

Esta decisión sería por la pésima relación que mantienen Florentino Pérez, presidente madridista, y Nasser Al-Khelaifi, su par en el club de Francia. Los hinchas del Real Madrid no estarían contentos con Mbappé y algunos comentaron en contra de su fichaje en el tuit de Roncero. Igualmente, la opinión estaría dividida y muchos aceptarían darle una segunda oportunidad al delantero. ¿Qué pasará con él?