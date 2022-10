Qué dijo el director deportivo del PSG sobre el rumor bomba de Mbappé: "Hablamos con él..."

La noticia que sacudió el martes en Europa, con epicentro en París. "Kylian Mbappé quiere irse del Paris Saint-Germain en enero", aseguraron en un medio francés. Y en el PSG salieron rápidamente a responder los rumores con una negativa rotunda. Luís Campos, director deportivo del club, explicó que la información no es cierta.

"Mbappé nunca me dijo nada sobre irse en enero. Niego esta información", aseguró Campos. “Mbappé jamás me dijo sobre una intención de irse en enero. Hablamos con él, con (Lionel) Messi, Neymar... Estamos muy contentos de estar aquí", explicó el director deportivo a Canal Plus de Francia.

Campos también se refirió al rumor que lo daba afuera del club a él: "No es cierto que me voy a ir del Paris. Estoy muy contento de estar aquí y tengo contrato por tres años. Mi misión es traer trofeos importantes al PSG".

Por otra parte, el encargado de armar el plantel del PSG con búsquedas de fichajes y análisis de futbolistas se refirió a la felicidad de Mbappé en el club: “Eso deberías preguntárselo a él, es una pregunta muy seria. Yo lo veo trabajando como un profesional top", comunicó.

El rumor sobre la salida de Mbappé del PSG surgió del periodista francés Daniel Riolo en RMC Sport, quien aseguró que "Kylian Mbappé está cansado, hasta el punto de que él mismo dice que dejará el PSG en enero si hay alguna posibilidad. Pero en cualquier caso, al final de la temporada, se acabó. Está harto".