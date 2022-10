Ni Boca ni River: cuál es el mejor equipo argentino del año para la IFFHS

Aunque históricamente siempre fueron dominantes, Boca y River hicieron del fútbol argentino su duopolio en los últimos años. Además, suelen ser los equipos de AFA que más lejos llegan en las competencias internacionales, lo que los lleva a ser los primeros en aparecer en los distintos rankings anuales de clubes. Sin embargo, la IFFHS publicó su ranking mundial de los mejores clubes en lo que va de 2022 y el primer argentino en aparecer no es el Xeneize ni el Millonario.

Estudiantes es el mejor equipo argentino en 2022, de acuerdo con el ranking de la IFFHS.

Según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, el mejor equipo argentino en este 2022 es Estudiantes de La Plata. El Pincha está ubicado en el puesto 28 del escalafón mundial con 191,5 puntos. Dicha cifra es producto su participación en la Copa Libertadores, en la que llegó hasta cuartos de final, y una muy buena cosecha en la Copa de la Liga, pese a que cayó eliminado en cuartos de final. Por otra parte, estuvo muy lejos en el Torneo de la Liga y cayó eliminado de forma sorpresiva ante Belgrano de Córdoba en Copa Argentina.

El siguiente equipo argentino en la lista es Boca. El Xeneize ganó el primer título local del año y está encaminado en el campeonato y la Copa Argentina. Sin embargo, su eliminación en octavos de final de la Libertadores lo hizo caer hasta el 36° lugar del ranking.

Boca está sobre River por apenas un punto.

Esta temporada del equipo de Marcelo Gallardo es, por ahora, una que no pasará a las grandes páginas de la historia de River: no peleó la Copa de la Liga, cayó eliminado tempranamente en la Copa Libertadores y Copa Argentina y todo indica que no saldrá campeón del Torneo de la Liga. Por todos estos motivos, el Millonario está 37mo, justo detrás del rival de toda la vida.

Los dos clubes que cierran el top 5 argentino son Talleres (60°) y Vélez (63°): ambos fueron de lo peor en los torneos locales, pero sus buenas participaciones en el plano internacional los elevaron en la tabla. Por último, Racing (86°) cierra las presencias albicelestes en el top 100, mientras que Independiente está en el puesto 116° tras su mal año.