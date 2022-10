Mbappé y un rumor bomba en el PSG que revoluciona al fútbol europeo

Otro "caso Mbappé" en Francia. Estalla una nueva bomba. Es que Kylian Mbappé habría explotado contra el cuerpo técnico y los dirigentes del Paris Saint-Germain por supuestas "promesas incumplidas" y habría pedido irse del club en el próximo mercado de pases de enero.

Mbappé, que renovó en mayo con el PSG, querría irse a principios de 2023.

Según afirmó el periodista francés Daniel Riolo en RMC Sport, "Kylian Mbappé está cansado, hasta el punto de que él mismo dice que dejará el PSG en enero si hay alguna posibilidad. Pero en cualquier caso, al final de la temporada, se acabó. Está harto".

"Me gustaría pedirle a todo los que están escuchando si podrían pararse frente a un espejo y preguntarse a sí mismos: 'Si mi jefe me hiciera muchas promesas pero cuando yo llegara fuera tomado como un idiota, ¿voy a vivir bien?'", aseguró el periodista en el programa radial After Foot RMC.

Mbappé, que renovó su contrato con el PSG en mayo después de varios idas y vueltas y cuando parecía que iba a llegar al Real Madrid, habría mostrado su absoluto descontento con el club francés y querría irse. El diario español Marca también aseguró que la información de RMC es correcta y explicó que el PSG habría puesto como única condición que Mbappé no se vaya al Real Madrid. Esta decisión sería por la pésima relación que mantienen Florentino Pérez, presidente madridista, y Nasser Al-Khelaifi, su par en el club de Francia.

En su momento, Mbappé era el jugador que querían todos los hinchas del Real Madrid y, tras su negativa a irse libre y su renovación con el PSG, el entusiasmo bajó muchísimo. De hecho, el delantero francés perdió millones de seguidores en Instagram después de anunciar la firma de su nuevo contrato.

Según informan en Francia, además, la relación entre el francés y Neymar estaría totalmente rota y ese sería otro de los motivos para que se dé una salida próximamente. Mbappé, que ha sido noticia en esta temporada más por sus actitudes y enojos que por sus goles y asistencias, podría irse en el próximo mercado de enero o una vez finalizada la temporada, en julio de 2023. ¿Desmentirá la noticia próximamente o confirmará su hartazgo?