La anécdota de Paredes sobre lo que "enoja" a Messi y la reacción de su hijo

Lionel Messi es el mejor jugador del mundo y por eso todos lo tratan con mucho respeto cuando lo conocen. El capitán de la Selección argentina, igualmente, es una persona más y la formalidad lo deja un poco incómodo. En una anécdota divertida, Leandro Paredes reveló una particularidad que "enoja" a Leo.

En una entrevista con Grego Rosello, Paredes contó por qué no le dicen Messi cuando lo llaman: "Nunca le dije Messi. Hay una historia con eso porque mi nene, cuando íbamos al cole a buscar a los nenes en París, él a los suyos y yo a los míos, él llegaba y le decía: 'Hola, Messi'. Entonces llegó el momento en el que Leo le dice 'No me digas más Messi. Leo me llamo'".

"Y yo a veces a mi nene le digo, 'vamos que vamos a ver a Messi, vamos a la casa de Messi'", comentó Paredes y, divertido, explicó la respuesta de su hijo Giovanni: "Y me dice, 'No le digas Messi que se enoja. No le gusta'. Así que nunca le dije Messi", sonrió.

Paredes y Leo tienen una gran amistad en la Selección argentina y pasaron una gran temporada juntos con Ángel Di María en el PSG, antes de que el volante y el Fideo partieran hacia Juventus. Igualmente, siguen compartiendo buenos momentos cuando se reúnen en el seleccionado, donde ganaron la Copa América en Brasil.