El polémico ranking donde Messi superó a Maradona y Cristiano a Pelé

La reconocida revista Four Four Two (4-4-2) confeccionó en 2007 una lista con los 100 mejores futbolistas de todos los tiempos y en las últimas horas presentó una actualización del mismo que generó mucha polémica. Es que, según el prestigioso medio europeo, Lionel Messi superó a Diego Maradona en la cima, y en el tercer lugar aparece Cristiano Ronaldo, relegando al cuarto escalón a otra leyenda, como el brasileño Pelé. Zinedine Zidane es quinto, Johan Cruyff se ubica en sexta posición, George Best es séptimo, Beckenbauer octavo, Puskas novena y Ronaldo Nazario completa el top ten.

La portada de la revista.

Para explicar la decisión de poner a la Pulga por encima de Pelusa, escribieron: "En 20 años, los jóvenes fanáticos del fútbol leerán sobre una figura mesiánica cuya brillantez asombró al mundo, rompió una letanía de récords y comenzó una era de dominio... pero hasta que vean los videos no tendrán una idea de lo que se han perdido. Ha sido votado entre los tres mejores jugadores durante 10 años y entre los dos durante nueve. Una cosa es llegar a la cima y otra muy distinta permanecer allí".

"Mientras tanto, los expertos, fanáticos y escritores intentarán expresar su grandeza con palabras y metáforas. Todos fallarán, al igual que el artículo que está leyendo ahora. Lo mejor que podemos hacer es escuchar a Pep Guardiola, que dijo: 'No escribas sobre él, no intentes describirlo. Solo obsérvalo'", cerró el argumento. En la lista, además, aparecen otros argentinos: Alfredo Di Stéfano ocupa el 12do lugar, Omar Sívori está 71°, Daniel Passarella (78°), Javier Zanetti (96°) y Mario Kempes (99°).

En el artículo, además, revelan porqué Diego se sostuvo por encima de Cristiano y Pelé con un contundente resumen: “Pelé marcó más goles. Cristiano ha ganado más trofeos. Ambos han vivido vidas más estables que el ex adicto a la cocaína con sobrepeso que ocupa el segundo lugar en esta lista, cuya relación con el fútbol se volvió cada vez más tensa a medida que su carrera continuaba. Si has visto a Diego Maradona con una pelota de fútbol en los pies, lo entenderás”.

El Top 100 de Four Four Two