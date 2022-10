El mensaje tranquilizador de Agüero por las lesiones de Di María y Dybala: "Para mí..."

Sergio Agüero reaccionó a las lesiones de dos excompañeros de la Selección argentina, Ángel Di María y Paulo Dybala, y se animó a dar un pronóstico de calma de cara al Mundial de Qatar 2022. Y a falta de confirmaciones oficiales, la experiencia del Kun es muy grande e importante para llevar tranquilidad.

El exdelantero de la Selección argentina revisó los videos del momento de cada lesión y explicó: "Di María se lesionó en un pique. Puede ser el isquiotibial. Igual todavía falta. Se está tocando el isquio, pero un poco más para el lado derecho. A ver, yo tuve todas las lesiones, eh. Lo importante, si es en el medio, es complicado porque ahí es una lesión bastante más larga, pero si es una rajadita al costado puede ser un poco más tranqui. Por dónde se tocaba me parece que va a estar bien".

En referencia a los partidos que faltan a nivel clubes (el 13 de noviembre, a 9 días del debut de Argentina, todavía tendrán actividad equipos como el Paris Saint-Germain y la Juventus, por ejemplo), Agüero preguntó: "Yo no sé hasta qué fecha es que se terminan los partidos, más o menos. ¿Dybala ya se sabe cuánto es más o menos?"

El Kun, en ese sentido, tranquilizó sobre Di María pensando en Qatar: "Igual sale caminando normal. Yo cuando me desgarré el isquio salí sabés cómo, ¿no? Me quedé tirado en el piso, directamente. Por eso digo que si salió tranqui... Para mí pueden ser cuatro semanitas. Con cuatro semanitas estás bien. Igual va a llegar bien, o sea, recién el primer partido de la selección es el 22. O sea, tenemos tiempo, gente, no pasa nada. No pasa nada".

Por otra parte, Agüero también se refirió a la lesión de Dybala, que su entrenador en Roma José Mourinho calificó de "grave" y afirmó: "Y Dybala tiene... Ahhh... Yo digo 'ah' porque a mí me pasaron todas. Siento que hasta a mí me dolió. Quiero ver dónde fue. Fue adelante. Sentís como un pelotazo, se te pone duro, no es como el isquio. En el isquio vos sentís como una corriente, como algo de fuego que te tira".

"Adelante, en el cuádriceps sentís como una pelotita, pero no creo que sea tampoco mucho tiempo. Ahora estamos todos medio cagados. También salió caminando. Veámosle el lado bueno, es mejor que pase ahora a que pase después. Esto llega a pasar dos semanas después y ya está. Peligro porque ahí ya no creo que llegue. Hay que ver", cerró el Kun.