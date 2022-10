La picante frase de Benedetto sobre las críticas a cómo juega Boca: "Que la sigan…"

Boca se aprovechó de los errores de Aldosivi, lo venció por 2 a 1 en un aceptable encuentro que disputaron ayer en la Bombonera y hasta que juegue Atlético Tucumán (esta tarde con Racing) es líder absoluto de la Liga Profesional. Los goles del equipo de Hugo Ibarra fueron marcados por Martín Payero y Darío Benedetto, quien no se guardó nada luego del partido.

El Pipa, fiel a su estilo, no anduvo con vueltas y apuntó contra los críticos con una fuerte frase. "Nos está dando resultado la manera de jugar que tenemos y después a quien le guste, o no, no es tema de nosotros. Así que, que la sigan contando como quieran", expresó con una sonrisa pícara antes de seguir sacándose fotos con los fanáticos que lo esperaron en la puerta del estadio.

Benedetto, además, tuvo un lindo gesto con un hincha que había armado un cartel para pedirle la camiseta. "Benedetto soy tu fan, quiero tu camiseta", decía la pancarta y el goleador fue directamente a buscarlo para darle el presente. Algo similar hicieron Lucas Langoni y Óscar Romero. Boca, el próximo miércoles, viajarán a Junín para enfrentar a Sarmiento desde las 16.