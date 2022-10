El llamativo “sincericidio” de Ángel Cappa: “Yo siempre fui un…”

Una llamativa autocrítica de Ángel Cappa sobre su carrera. El extécnico de Huracán entre otros tuvo un llamativo "sincericidio" en una entrevista al referirse a su trayectoria como entrenador de fútbol, donde dirigió a equipos como River y Gimnasia de La Plata: "Yo siempre fui un entrenador más del montón".

Cappa fue técnico de River, Gimnasia, Huracán y Banfield entre otros.

El exasistente de César Luis Menotti en la Selección argentina y en el Barcelona, en una entrevista exclusiva con NA, explicó que siempre se mantuvo firme en una visión sobre el fútbol, pero dejó ver que no se considera un gran técnico: "Yo siempre fui un entrenador más del montón, pero siempre defendí una idea. Entonces no es que moleste como entrenador, sino por lo que digo, por el mensaje que doy, porque pongo en evidencia algo".

Cappa, al igual que otros técnicos que se identifican con un estilo de juego que a lo largo de los años se lo consideró "Menottismo" por el campeón del mundo con la Selección argentina en 1978, se puso por debajo de otros "maestros" que tuvo en el fútbol y reveló: "He tenido una sola virtud en la vida: he sido buen alumno. Siempre he preguntado. Hablé con (Ernesto) Grillo, (Humberto) "Bocha" Maschio, (Alfredo) Di Stéfano, (Adolfo) Pedernera, (Omar) Sivori, tuve una suerte muy grande".

"He tenido como maestro a Menotti. Y lo mismo con jugadores de fútbol. Nunca me creí con derecho a desconocer todo eso. Traté de ser fiel y ser leal a todo eso que me emocionó y me brindó conocimiento. Algunas veces me fue bien y otras me fue mal. Pero siempre lo intenté", cerró Cappa.