Gareth Bale estremece al mundo del fútbol con una cruda advertencia

Surgido en el Southampton, el siguiente paso en su carrera fue vestir la camiseta del Tottenham Hotspur. Allí fue donde Gareth Bale se hizo conocido en la Premier League. Gracias a su capacidad para gambetear y con una zurda prodigiosa, el Real Madrid puso los ojos en él y en septiembre de 2013 pagó una cifra millonaria por su fichaje: fueron más de 100 millones de euros.

Pero hoy, su actualidad deportiva no atraviesa su mejor momento en el Merengue y el sitio Sky Sports desde el Reino Unido lanzó una verdadera bomba al expresar que si su selección, la de Gales, no consigue el pase al Mundial de Qatar ((no asisten a uno desde Suecia 1958) tendría decido retirarse del fútbol profesional.

Hay que recordar que "Los Dragones Rojos" finalizaron en la segunda posición del Grupo E detrás de Bélgica. Por ende, se ganó el derecho a disputar el repechaje. En la llave A se enfrentarán Escocia contra Ucrania y el ganador de dicha serie se enfrentará al vencedor del equipo de Bale, que jugará ante Austria en Cardiff.

En la presente temporada apenas disputó tres partidos y convirtió un gol ante Levante. Para la directiva que tiene a Florentino Pérez como presidente, el ciclo del galés está cumplido, y una de las posibilidades para que el zurdo continúe jugando al fútbol hasta la Copa del Mundo sería encontrar un equipo en la Premier League que quiera contar con sus servicios.