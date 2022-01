La noticia sobre el Tanque SIlva que celebra todo el fútbol argentino a poco menos de dos años de su último partido oficial

Santiago Silva, quien el 16 de marzo de 2020 fue sancionado por dos años tras arrojar resultado positivo en su control de dopaje, fue presentado como nuevo refuerzo de Aldosivi de Mar del Plata. El Pelado había sido recibido una discutida sanción tras haber dado positivo en un control antidopaje “una hormona más elevada de lo común” a raíz de un tratamiento de fertilidad que estaba llevando a cabo en ese momento.

En las últimas horas el Tanque fue presentado oficialmente como jugador del Tiburón de cara a la temporada 2022 de la Liga Profesional de Fútbol argentino. "Bienvenido Santiago Silva al #Tiburón El uruguayo firmó contrato hasta diciembre de 2022 con #Aldosivi", publicó la cuenta oficial del club en Twitter.

Bienvenido Santiago Silva al #Tiburón uD83EuDD88uD83DuDD30



El uruguayo firmó contrato hasta diciembre de 2022 con #Aldosivi pic.twitter.com/7ZNcYlsM4B — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) January 8, 2022

A fines de septiembre, el delantero publicó un video en su cuenta de Instagram en el que contó, con mucha alegría, los plazos para su regreso. "Ha pasado mucho tiempo, mi último partido fue el 16 de marzo de 2020 jugando para Argentinos contra Lanús, ese partido nos dio la clasificación para poder estar en la Libertadores. Después de haber vivido tantas cosas negativas, transformé en positivo. Se imaginarán las ganas que tengo y cómo me mantuve todo este tiempo, entrenando todos los días para poder terminar mi carrera".

"Hace tiempo que me toca transmitir afuera de una cancha y no adentro el 'sí se puede'. Los que me conocen saben que me ha tocado vivir cosas maravillosas y no tan buenas. Acá estoy, más vigente que nunca, después tendré que demostrarlo, que es lo que más me gusta. Me gusta esa exigencia, esa presión. Estoy feliz, muy equilibrado, y quiero seguir contagiar que hay que pelear por lo que uno quiere", sentenció el goleador.