Carlos Delfino se encuentra en un buen momento y, a los 39 años, el integrante de la Generación Dorada asegura estar lejos del retiro

Carlos Delfino, quien obtuvo la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, volvió a vestir la camiseta de la Selección argentina a fines del mes de noviembre, en el marco del inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2023 que se disputará en tres países (Japón, Filipinas e Indonesia)

“Estoy buscando una recta y no sé dónde está el final. No estoy pensando en la retiro, tengo un año más de contrato y sólo quiero disfrutar día a día, que es la enseñanza que me ha dejado todo este tiempo. Para mí va a ser muy difícil colgar las botas porque me sigo divirtiendo”, manifestó el escolta de 39 años.

Delfino atravesó una carrera con muchas lesiones que lo alejaron un largo rato de la cancha, al punto que intentó un fallido retorno con la camiseta de Boca en la Liga Nacional de Básquetbol en 2017. Pero el ex NBA recuperó la confianza con el paso del tiempo y volvió lentamente en el básquetbol italiano, donde ahora es uno de los mejores de su equipo en la máxima categoría.



“Después de estar más tiempo en un quirófano que en una cancha en estos últimos años, por fin puedo decir que he logrado tener continuidad, en Pesaro me siento como en casa y poder seguir jugando al básquet con 39 años me hace sentirme vivo. Es una oportunidad única porque en algún momento pensé que todo se había acabado y todo quedaba en un cassette o en Youtube”, sentenció uno de los integrantes de la Generación Dorada.