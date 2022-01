La fuerte revelación de Kevin Benavides sobre la incompleta sexta etapa

La primera mitad del Rally Dakar, para las motos, finalizó con un tramo mucho más corto que el deseado por los pilotos. El pésimo estado de los caminos, por donde transitaron los autos y camiones ayer, impidió disputar la etapa con normalidad y Kevin Benavides, 15° en la especial, habló al respecto.

"Me hubiese gustado correr la etapa entera, pero no en las condiciones que estaban dadas hoy. Realmente no entiendo porque hicieron que larguemos una etapa cuando los autos ya habían pasado el día anterior sabiendo que los autos destrozan todo, más que nada los camiones", expresó el actual campeón.

Y agregó: "Para las motos es muy peligro eso y generalmente nosotros hacemos el trabajo de abrir pista y tener una etapa abierta de esa manera y con lo que representa en cuanto al peligro era una locura. En el kilómetro 3 ya quedó afuera Ross Branch, también cayeron como cinco pilotos más en los primeros 100 kilómetros. En una etapa de 400 iban a caer 20 hoy".

"Estaba muy difícil de manejar. De hecho cuando vi que Branch estaba caído intente empujar y tuve dos momentos feos en donde la moto me pegó sin saber de dónde porque los camiones sacan todo y dejan unos escalones en medio del camino que no se ven y las piedras grandes las dejan y es muy malo manejar así. Creo que fue la mejor decisión cortar la etapa", cerró..