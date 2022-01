Se definieron los finalista de The Best: Lionel Scaloni y Diego Simeone afuera de los nominados

Los técnicos argentinos son muy codiciados en el mundo del fútbol. Basta ver la idolatría que despierta Marcelo Bielsa en sus colegas (y en los hinchas del Leeds, obviamente) o el rendimiento sostenido de otros como Mauricio Pochettino, que hace varios años está asentado en la élite europea tras su paso por Tottenham y PSG, donde dirige actualmente. Este año, hubo dos entrenadores argentinos que se destacaron a nivel mundial: Lionel Scaloni y Diego “Cholo” Simeone.

Tanto Scaloni, que sacó campeón a la selección argentina después de 28 años y es el líder junto a Messi de un equipo candidato a ganar el Mundial de Qatar, como Simeone, quien ganó su segunda Liga española con el Atlético de Madrid, habían sido incluidos en la lista de los siete entrenadores que participan por el The Best, premio que otorga la FIFA a los mejores del año. Pero ambos quedaron afuera de la última terna por el galardón a mejor entrenador del año 2021.

Scaloni campeón de América

Además de los argentinos, también quedaron eliminados Antonio Conte, que salió campeón de la Serie A con el Inter de Milán luego de 10 años de sequía y ahora entrena al Tottenham Hotspurs de Giovanni Lo Celso y “Cuti” Romero, y Hansi Flick, que dejó el dominante Bayern Munich para dirigir la selección alemana de cara al Mundial 2022.

Los tres finalistas al premio The Best son Pep Guardiola, supercampeón de Premier League y finalista de Champions League con el Manchester City, Thomas Tuchel, el técnico alemán que en apenas seis meses salió campeón de la Champions con el Chelsea, y, por último, Roberto Mancini, el entrenador de la selección italiana que ganó la Eurocopa por primera vez en 52 años. La inclusión de Mancini sorprende, ya que tuvo un éxito comparable al de Scaloni (torneo continental de selecciones) y, sin embargo, el nacido en Pujato, Santa Fe no fue incluido en la terna final.

La ceremonia de los premios de la FIFA será el próximo 17 de enero, mientras que a lo largo del día se irán conociendo las ternas finalistas a los demás premios The Best, como al de Mejor Jugadora del Año y Mejor Jugador del Año.