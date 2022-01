Fórmula 1: Mercedes vuelve a cargar contra la FIA con durísimas frases

Toto Wolff todavía se sigue acordando de las controvertidas decisiones que se tomaron en la última prueba del año en Abu Dabi y que permitieron la consagración de Red Bull y Max Verstappen: "No estoy interesado en tener una conversación con Michael Masi", dijo el jefe de equipo de Mercedes.

No obstante, cree que cambiar al director de carrera no resolvería los problemas de la Fórmula 1 porque "es un problema mayor, mis valores simplemente no son compatibles con las decisiones que se tomaron", aseguró el austriaco.

"Las decisiones inconsistentes nos llevan inevitablemente a las polémicas. Muchas de ellas totalmente innecesarias. La falta de coherencia estuvo presente durante todo el año. Pero esta última decisión tuvo el mayor impacto. Y desde una perspectiva deportiva, fue catastrófico porque decidió el Mundial", añadió.

Además, reconoce que las decisiones no siempre perjudican, a veces favorecen, pero le gustaría que fueran siempre tomadas con coherencia. Entiende que la decisión en la última carrera es en favor del espectáculo para los aficionados porque "al final ofrecemos un entretenimiento".

"Pero ese entretenimiento tiene que seguir al deporte y no al revés. Por ejemplo Stefano Domenicali es un verdadero hombre de carreras y no estaría interesado en intervenir en las carreras simplemente por entretener. No puedo juzgar la presión bajo la que está el director de carrera en ese momento, pero las reglas son las reglas", destacó.

Y cerró: "Estoy seguro de que todos nosotros, los equipos, los pilotos, la FIA y la propia Fórmula 1, podemos mejorar la forma en la que se toman las decisiones para que la categoría se vuelva más fuerte. Si bien estas situaciones son muy dolorosas, también son oportunidades de cambiar y mejorar".