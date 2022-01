El Kun Agüero en la mira de uno de los gigantes de Europa

Sergio Agüero, quien comunicó su retiro del fútbol profesional a mediados del mes de diciembre, se encuentra de vacaciones en Uruguay junto a Sofía Calzetti, su pareja, y Ezequiel Lavezzi. El Kun debió retirarse de la profesión debido a una afección cardíaca que lo obligó a tomar la decisión.

El diario The Sun, de Inglaterrra, adelantó que el Manchester City intenta repatriar a uno de sus grandes ídolos de los últimos años: "Está listo para ofrecerle al Kun un papel importante". Según trascendió desde aquel país, la institución sueña con ofrecerle el puesto de embajador.

Si bien el ex futbolista no confirmó que hará con su futuro, el Manchester es optimista. "Pero el City está ansioso por que su legendaria ex estrella vuelva a la nómina y está explorando formas de hacerlo realidad", manifestó el periódico.

En su recorrido por los Ciudadanos, el Kun jugó durante 10 temporadas y convirtió 260 tantos para transformarse en el máximo goleador histórico del club. Una conquista en sí misma, y un legado que marcará para siempre su estadía en unos de los clubes que se convirtió en uno de los más poderosos del mundo.