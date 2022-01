Así reaccionó el mundo del tenis a la polémica situación de Djokovic

La postura anti vacunas de uno de los mejores deportistas del mundo y de la historia, Novak Djokovic, fue un tema que causó mucha controversia desde que el número uno del tenis anunció que no tomaría la vacuna: "No creo que lleguemos al punto de que la vacuna sea obligatoria para jugar. Eso espero, porque siempre creí en la libertad de elección", dijo Djokovic en mayo de 2021 a Reuters. El deseo no se le cumplió, ya que hace varios días que su conflicto con el gobierno de Australia por su ingreso al país para jugar el Australian Open, el primer Grand Slam del año, es el tema de debate en todo el mundo.

Ayer, el gobierno australiano revocó la visa de Novak Djokovic y se desató un escándalo de una magnitud internacional: el primer ministro de Australia dijo que “las reglas son las reglas”, mientras que el presidente de Serbia acusó al país oceánico de que están ejerciendo un “maltrato” hacia Nole.

Djokovic y Nadal en Roland Garros

Como era de esperarse, los propios colegas de Djokovic no se iban a quedar en silencio. Hasta el momento, la figura más reconocida del mundo del tenis en hablar sobre el tema y estar en contra de la postura del serbio fue nada más y nada menos que Rafa Nadal, quien dijo: "Me sabe mal por él pero Novak sabía las condiciones de antemano".

Un compatriota de Nadal y ex compañero del mallorquín en el equipo español de Copa Davis, Feliciano López, alzó su voz para defender al nueve veces campeón del Australian Open, Djokovic: "Nadie desea que el número 1 del mundo se quede sin jugar un Grand Slam. Australia sale muy mal parada de todo esto, que pena…" escribió López, quien llegó a ser número 12 del ranking mundial de ATP en el mejor momento de su carrera.

Hay que saber interpretar un poquito los https://t.co/4G1CXzbOV7 pretendo defender a https://t.co/Um1h5OeNfZ innegable el despropósito.Normas son para todos = pero no pueden cambiar de un día para el otro.Moraleja: cuándo los políticos entran al terreno de juego se lía la cosa. — Feliciano López (@feliciano_lopez) January 6, 2022

Otro que se pronunció a favor de Djokovic fue un ex jugador serbio, Victor Troicki. El ex tenista y ahora capitán del equipo serbio de Copa Davis siguió la línea del presidente de su país, al decir que la situación que está viviendo su ex colega es “un maltrato, una vergüenza y un escándalo”: "No recuerdo que algo así ocurriera a un campeón mundial no sólo del tenis, a uno de los mayores deportistas de todos los tiempos", aseguró Troicki.

Djokovic y Troicki festejan en la Copa Davis

En un principio, algunos tenistas australianos se habían mostrado públicamente en contra de la exención sanitaria que el gobierno le había otorgado a Djokovic: "Me parece muy interesante, eso es lo único que voy a decir al respecto", ironizó Alex De Minaur, australiano que ocupa el puesto 34 del ranking ATP.