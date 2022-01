Rafael Nadal cargó contra Djokovic con una fuerte reflexión

El español Rafael Nadal explicó que "debemos de fiarnos de la gente que sabe", en alusión a los profesionales de la salud, que nos aconsejan que nos vacunemos para frenar a esta pandemia cuando fue preguntado por la situación que vive su compañero de profesión Novak Djokovic después de que se le cancelara la visa al aterrizar en Melbourne por no estar vacunado contra la covid.

"No es bueno para nadie lo que está sucediendo. No manejo todos los detalles de lo acontecido así que no puedo tener una opinión cimentada", aclaró en rueda de prensa tras su triunfo en segunda ronda ante el lituano Ricardas Berankis. "Me sabe mal por él pero Novak sabía las condiciones de antemano”, añadió.

"Es normal que la gente de aquí se frustrara. Han pasado confinamientos muy duros, la gente no podía viajar de un estado a otro. Yo tuve el covid, fui vacunado dos veces. Si haces esto, no tienes ningún problema en jugar aquí. Eso es lo único que está claro. El mundo ha sufrido ya bastante como para no seguir las reglas", afirmó respecto al revuelo que causó la noticia.

"Él es una persona mayor de edad que toma sus propias decisiones y que tiene que pagar las consecuencias de esas decisiones", concluyó. A finales de diciembre el tenista español de 35 años fue positivo por coronavirus, transitó la enfermedad y aseguró que tuvo que hacer frente a unos “síntomas muy duros".

Mientras tanto, tras apelar su deportación, Djokovic fue alojado en el Park Hotel de Melbourne, un establecimiento calificado como "infame", ya que alberga a los detenidos que fueron trasladados a Australia desde la isla de Manus y Naur.