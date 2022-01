La llamativa burla que recibió Juan Román Riquelme de un ex compañero en Boca Juniors a través de las redes sociales

El pasado 22 de diciembre Juan Román Riquelme paseó por la Bombonera, mate y termo en brazo, para observar las obras y, de paso, dejarle un mensaje navideño a todos los hinchas de Boca. "Hoy 22 de diciembre, estamos en el jardín de casa, arreglándolo. Espero que los bosteros pasen unas lindas fiestas...", comenzó el vice.

Román pasó por el patio de su casa para ver los avances de las obras del nuevo drenaje de la Bombonera y desde allí les envió sus deseos de felices Fiestas a todos los hinchas xeneizes.



uD83CuDF84 uD83DuDC99uD83DuDC9BuD83DuDC99 pic.twitter.com/WgNR0GFOd9 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 23, 2021

En las últimas horas se viralizó un video en las redes sociales en el cual Pablo Migliore, ex arquero del Xeneize, parodió a uno de los ídolos del club. El arquero, que recientemente volvió a la actividad en Deportivo Español, de la Primera C, utilizó las redes sociales para subir el material.

La parodia de Migliore al saludo de Riquelme por las Fiestas uD83CuDFDF?uD83EuDDC9 pic.twitter.com/rrQfgw0yrQ — Diario Olé (@DiarioOle) January 5, 2022

Conocido es que la relación entre ambos no fue la mejor en su estadía en Boca. “Se corrió la bola de que yo lo había agarrado del cuello después de un partido. Yo si lo llego agarrar del cuello se me borra la cinta y no paro hasta que me lo llevo. Qué lo voy a agarrar del cuello y lo suelto. Hay un momento que cruzo la línea. Lo encaré por otra cosa. Fue una boludez, por un chiste que no me banqué y le marqué mi posición”, recordó el Loco hace un tiempo.

Y añadió: “Antes de andar jugando, yo a los giles como vos los levanto por el aire, no te confundas conmigo. Me respondió que era una joda. Yo le contesté que todo bien, que no pasaba nada, pero que yo no soy un gil. Vos no querés que te jodan, no jodás. Yo no jodo con nadie. Después terminamos bien. Yo no necesito un saludo ni nada de eso. Yo también iba a trabajar”.