Benavides entre la bronca por un error y el insoportable frío desértico

Kevin Benavides finalizó 16to en la Etapa 4 del Dakar 2022 y marcha décimo en la general entre las motos. El piloto del Red Bull KTM Factory Racing habló con el sitio Carburando analizó lo ocurrido en la especial de 465 kilómetros, la más extensa que tendrá este complicado y cambiante rally.

"Ha sido una etapa bastante dura, muy larga. Al principio estaba muy frío a la mañana y no podía manejar del frío que tenía en las manos. Después me empecé a sentir mejor, me fui soltando y pude empujar. Tuve algún error de navegación porque estuvo bastante difícil, pero en general fue un buen día, tal vez no en resultados, pero mis sensaciones fueron positivas”, expresó.

Y añadió: “Estamos ahí, seguimos siendo constantes que es lo positivo. Cerramos el primer tercio de la carrera y ahora debemos seguir enfocados, buscando empujar más en los días siguientes".

"Hubo dos lugares en los que he perdido un poco, donde claramente los pilotos de adelante también habían tenido alguna fecha. Pero lo pude encontrar, perdí algunos minutos, pero sinceramente lo que más me costó fue el inicio porque arrancamos con muchísimo frío", cerró