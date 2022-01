La desopilante confesión de Sanders para evitar abrir pista mañana

El australiano Daniel Sanders (Gas Gas) tuvo el mejor tiempo al paso de todos los puntos de control de la tercera etapa del Dakar, disputada en Al Qaisumah (Arabia Saudí), pero reveló que decidió parar "a tomar algo" porque prefería perder algo de tiempo para no abrir pista en una "larga" jornada que tiene por delante este miércoles.

"Esta mañana ha sido muy rápido, con dunas bonitas. He recuperado bastante tiempo en los primeros 60 kilómetros y me he puesto a un minuto de los pilotos de delante. Seguí esforzándome porque la etapa era bastante corta. Ya al final, ataqué aún más y, como no he cometido errores de navegación, paré a tomar algo, porque sabía que había ido a buen ritmo todo el día y que a esas alturas iría primero de la especial", confesó al llegar al campamento.

Y agregó: "Paré tres minutos, miré el reloj y llegué en muy buena posición, creo que 5º, que es un puesto ideal para no abrir mañana. Ayer por la noche hablé con Jordi Viladoms y quedamos en que la etapa de mañana será larga y era interesante salir desde detrás para ir alcanzando a los pilotos de delante".

El primero de la especial de este martes fue el portugués Joaquim Rodrigues (Hero Motorsports), quien abrirá pista saliendo primero en la cuarta etapa. “El tema hoy era no perder tiempo en la batalla. Sigo en el podio y vamos por el tercer día. Habría estado bien ganar otra etapa, pero esto dura 12 días y no vale solamente con acumular victorias de etapa, hay que usar la astucia", completó.