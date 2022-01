Facundo Bagnis sorprendió a Murray y lo eliminó del Melbourne Summer Set

El argentino Facundo Bagnis sorprendió al británico Andy Murray en la primera ronda del Melbourne Summer Set después de superarle por 6-3, 5-7 y 6-3, en un partido que se celebró en la mítica Rod Laver Arena.

"Fue un placer saber que me tocaba contra Murray, y ahora que he ganado la sensación es incluso mejor. Cuando me enteré ayer que jugaba en la Rod Laver me vine a verla porque no había jugado antes en ella", aseguró tras alcanzar una segunda ronda en la que repetirá gran escenario para enfrentarse al búlgaro Grigor Dimitrov (3).

En otros partidos de la jornada, el holandés Botic van de Zandschulp conectó ocho aces y ganó el 81% de los puntos con su primer servicio para imponerse por 6-4, 6-3 al francés Adrian Mannarino tras 82 minutos de juego. Espera rival del duelo que enfrenta al estadounidense Mackenzie McDonald con el alemán Peter Gojowczyk.

Rafael Nadal busca esta semana el 89º título de una legendaria carrera en el ATP 250. Reilly Opelka o David Goffin también compiten en Melbourne Park. Andreas Seppi, Ricardas Berankis, Maxime Cressy y Rinky Hijikata superaron la fase previa ganando una plaza en el cuadro principal.