Diego Alonso fue presentado como director técnico de Uruguay y dejó una frase que llena de optimismo a todos los charrúas

La Asociación Uruguaya de Fútbol presentó oficialmente a su nuevo director técnico: Diego Alonso. El DT reemplazará a Oscar Tabárez de cara a los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Algo de lo que fue el recorrido de @AlonsoDT por el Estadio. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/8qGYHUihSd — Selección Uruguaya (@Uruguay) January 4, 2022

"Estoy acá porque creo en los jugadores que tiene Uruguay. Haciendo lo que tenemos que hacer, vamos a estar en Qatar", manifestó el flamante DT, enviándole un mensaje optimista a todos los uruguayos de cara a la clasificación al Mundial.

uD83DuDDE3 @AlonsoDT #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/cq83pP4mq1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) January 4, 2022

Sobre su relación con el Maestro, contó: "He tenido contacto con Tabárez. Me conoce a mí desde hace mucho tiempo y yo a él. Conoce a mis abuelos, a mis padres y nacimos en el mismo barrio. Lógicamente siempre sentimos admiración y respeto por él. Me puse en contacto y recibí la respuesta que esperaba como siempre, pero preferiría mantener privada la conversación".

Un país entero está con vos. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/SQHgUiRpBf — Selección Uruguaya (@Uruguay) January 4, 2022

"Hay una base grande porque creo en los jugadores que tiene Uruguay en la actualidad y los que tiene mirando hacia el futuro, pero particularmente creo en los actuales y por eso estoy acá, porque creo que haciendo lo que tenemos que hacer vamos a estar en el Mundial. Creo en cada uno de ellos y seguramente tengamos una selección que va a competir muy bien", expresó.

Alonso se inició en Bella Vista de su país (2011 a 2012), pasó a Guaraní de Paraguay (2012 a 2013), volvió a Uruguay para conducir a Peñarol (2013), retornó a Asunción para hacerse cargo de Olimpia (2014), luego viajó a México para tomar a Pachuca (2014 a 2018) y siguió en Monterrey de ese país (2018 a 2019). Viene de dirigir a Inter de Miami, la franquicia de la Major League Soccer (MLS) estadounidense.