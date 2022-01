De albañil a tener una Fundación y ser ídolo en Europa: Javier Zanetti reveló detalles de su vida

Javier Zanetti, quien se retiró del fútbol profesional en mayo de 2014, es vicepresidente y uno de los máximos ídolos del Inter de Milán, equipo que milita en la Serie A de Italia. Además, el Pupi disputó 145 partidos con la camiseta de la Selección argentina, en los cuales marcó cinco goles y disputó 2 Copas Mundiales, 2 Copas Confederaciones y 5 Copas América.

En una charla con Infobae, en el marco de los 20 años de la Fundación Pupi, el ex lateral derecho de Talleres de Remedios de Escalada y Banfield reveló detalles de su vida que pocos conocían. También repasó su carrera y contó lo que se viene en su fundación.

Sobre el aniversario, contó: "20 años es un lindo camino recorrido. Este proyecto nace después, porque lamentablemente aún estamos viviendo lo del coronavirus, donde nuestra Fundación y otras asociaciones estamos buscando alternativas para poder darle continuidad a todos los proyectos. Acá se suman muchos deportistas, muchos famosos. La gente puede comprar una oportunidad para tener una experiencia con esta personalidad u obtener algún objeto personal importante a lo largo de su carrera. Ojalá que la gente pueda ganar y tenga muchas satisfacciones."

Sobre sus primeros trabajos, junto a su padre, expresó: "En mi época que me tocó trabajar. Albañil con mi viejo, después repartía leche con mi primo. Después me quedaba un tiempo para estudiar y para jugar al fútbol. Por suerte ese período duró poco, porque quiso decir que en el fútbol me fue bien". Y agregó: "Lo hice de muy chico. Bueno, había que dar una mano a la familia. Fue una etapa importante, porque ahí te das cuenta de muchas cosas y ahí ves los verdaderos valores humanos. Es algo que me marcó y me acompañó a lo largo de toda mi carrera".

También, el Pupi se refirió a la Selección: "La veo muy bien, el hecho de ganar la Copa América fue importante. Ganarla en Brasil, en el Maracaná... La terminó ganando merecidamente, con un Messi líder, que esperaba este momento más que ninguno. Esto los prepara bien para el próximo Mundial.".

Para finalizar, le dedicó unas palabras a Lautaro Martínez: "Me pone feliz lo de Lautaro porque cuando lo compramos, que yo lo venía siguiendo desde hace mucho tiempo y hablando con Diego Milito. Cuando uno compra a un jugador joven no tiene que ver lo que puede pasar en lo inmediato, sino tener una visión a 3 ó 4 años. Y Lautaro fue mejorando todos los años, y hoy es referente del Inter y también del seleccionado argentino. Eso me pone muy feliz, porque Lauti se lo merece."