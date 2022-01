Con Schwartzman y una importante baja de último momento comienza el Córdoba Open

La cuarta edición del ATP 250 de Córdoba comenzará mañana sin la participación del el último ganador del certamen, el argentino Juan Manuel Cerúndolo, quien hoy anunció que es baja del certamen por lesión. Quienes sí estarán presentes serán Diego Schwartzman y Doiminic Thiem, los principales aspirantes a la corona.

Cerúndolo, ubicado en el lugar 79 del ranking mundial de la ATP, explicó en sus redes sociales los motivos de su ausencia: "Me voy a tener que bajar del Córdoba Open. Ayer entrenando tuve un desgarro en el psoas derecho. Me está costando mucho caminar y no voy a poder llegar al 100 por ciento".

Juan Manuel Cerúndolo.

En ese sentido, lamentó su lesión y dejó en claro que tenía "muchas ganas de jugarlo" y lamentó su lesión. A su vez, confirmó que hará un intento para llegar en las mejores condiciones al Argentina Open "Le deseo mucha suerte a todos los jugadores. Voy a hacer todo lo posible para recuperarme y llegar a Buenos Aires", concluyó.

El porteño, de apenas 20 años, se impuso sorpresivamente el año anterior en la final al español Albert Ramos Viñolas (44) por 6-0, 2-6 y 6-2, en su primera participación en una final de ATP. Sin el atractivo del último vencedor del torneo: el Córdoba Open contará con otros nueve argentinos, encabezados por Diego Schwartzman (14), quien debutará directamente en la segunda ronda.

El segundo máximo favorito será el austríaco Doiminic Thiem (37), quien también saltará la fase inicial, volverá al circuito tras una serie de lesiones y es ex número 3 del Mundo, a la vez que obtuvo el Abierto de los Estados Unidos en el 2020 y especialista en canchas lentas.

Doiminic Thiem.

El Peque se medirá en la segunda ronda con el vencedor del cruce entre el rosarino Federico Coria (64) y Juan Pablo Ficovich. Para mañana está previsto el debut del cordobés de Jesús María, Juan Ignacio Londero (139), quien logró el Córdoba Open en 2019 y se medirá contra el alemán Yannick Hanfmann (126).

Se presentará también mañana el bonaerense Sebastián Báez (77), oriundo de la ciudad de San Martín, quien confrontará ante el español Fernando Verdasco (200), otrora top ten del ranking mundial de la ATP. El otro connacional que se presentará en la jornada inaugural del torneo será el azuleño Federico Delbonis (38), quien jugará frente al español Franco Taberner (105).

Francisco Cerúndolo (111), hermano mayor de Juan Manuel, debutará con chileno Alejandro Tabilo, lo mismo que el santafesino Facundo Bagnis (74) y el platense Tomás Martín Etcheverry (128) que se medirán ante el peruano Juan Pablo Varillas y el chileno Nicolas Jarry respectivamente.