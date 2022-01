Kevin Benavides renovó sus expectativas con un gran resultado

Kevin Benavides (KTM) no había tenido el comienzo ideal en el Dakar 2022 tras perder referencias en el primer prólogo y arribar lejos de los puestos de vanguardia. Pero fiel a su estilo, el salteño dio vuelta la página y recuperó mucho del terreno perdido para terminar tercero en la especial del día, a casi 6 minutos del español Joan Barreda Bort.

Una vez arribado al campamento, el actual campeón analizó lo ocurrido y se mostró confiado para lo que vendrá: "Lo que fue feo fue arrancar el Dakar de esa manera (en alusión a los problemas de navegación ayer). Pero hoy me recuperé bien, me puse positivo, lo de ayer ya estaba hecho, salí con la mente en blanco, a construir una buena etapa".

"Me focalicé mucho en el Roadbook, en navegar bien, no cometí ningún error, mantuve una buena velocidad, disfruté la etapa", agregó y siguió: "Hicimos casi 800 km, fue muy largo. Pero fue positivo, quiero mantenerme así. Mañana seguramente será una etapa en la que saldremos adelante y seguir en la misma línea. Hoy me sentí mejor durante todo el día, con más confianza con la moto".

Con este resultado, el campeón acorta tiempo en la clasificación general y asciende al 11º puesto, a 20' 47" de Sam Sunderland.