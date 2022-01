Ya está en la Argentina el refuerzo más esperado para Boca Juniors

Gillermo Pol Fernández se encuentra en la Argentina desde esta noche, cuando arribó proveniente de México, para finiquitar su incorporación a Boca. Después de tantas idas y vueltas, el volante se desvinculó del Cruz Azul ayer (tenía contrato hasta junio de este año) y comenzará una nueva etapa en el club que lo vio nacer.

"Estoy muy ilusionado con esta vuelta. Estoy ilusionado de volver al país, estar cerca de la familia y amigos. Lo voy a disfrutar muchísimo y lo voy a tomar con la responsabilidad que se merece", les dijo el jugador a los periodistas que lo aguardaban, y agregó sobre su relación con Juan Román Riquelme: "Se hablaron muchísimas cosas después de mi salida del club pero yo con él siempre tuve vínculo. Lo conozco desde muy chico. Es una persona que estuvo pendiente de mí mucho tiempo. Estoy agradecido porque hizo un esfuerzo grande para que vuelva. Cuando se comunicó conmigo, ya había hablado con Cruz Azul, le dieron permiso para tratar de convencerme. Lo logró y estamos acá felices. Es el mundo del fútbol, es así. Tengo un aprecio muy grande y él hacia mí. Estamos los dos muy felices de estar juntos nuevamente".

Además, Pol se mostró esperanzado con el armado del plantel: "Hay mucho potencial. Vienen haciendo las cosas muy bien, han ganado títulos. Ojalá pueda aportar mi granito de arena. Vengo a aportar. Tendremos que trabajar mucho. Trataré de sumar, encajar en el plantel y ganarme un lugar", resumió, y también elogió al Pipa Benedetto: "La llegada de Darío le da un salto de calidad al fútbol argentino, no sólo a Boca".

Enseguida, le consultaron sobre el dorsal que le gustaría usar: "La 10 es una camiseta con mucha historia. En el plantel hay muchos jugadores de buena calidad que la pueden portar. Voy a ver qué número está disponible. Creo que la 7 y la 8. Voy a ver. No me vuelve loco".

Pol Fernández y cómo se imagina encajar en el Boca de Sebastián Battaglia

Acerca del entrenador, el jugador reveló: "No tuve la posibilidad de hablar con él. Lo conozco, lo está haciendo de buena manera. Ojalá yo lo pueda ayudar". Y habló de su estado actual: "Seguramente tenga unos días de adaptación. Yo hice pretemporada, pero en diciembre. Seguramente me tendré que poner a punto, pero con las ganas que tengo seguro no me llevará mucho tiempo".