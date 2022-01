Fórmula 1: problemas inesperados para Red Bull y Max Verstappen

Red Bull tiene que trabajar a contrarreloj. El equipo de las bebidas energéticas, según informa Motorsport, no superó el primer "crash test" de la FIA con su coche del 2022 y por ello aún no se sabe más que su nombre. La pieza que no habría superado la prueba, vital para poder poner un coche en pista, es el morro delantero del monoplaza.

Las pruebas se llevaron a cabo en el Cranfield Impact Centre, en Gran Bretaña, y la estructura deformable, primera en entrar en contacto en caso de colisión frontal, no cumple con los requisitos. El equipo liderado por Adrian Newey es experto en buscar soluciones extremas y al límite, pero este problema requeriría un simple refuerzo de la pieza y no un rediseño completo.

El nuevo reglamento técnico obliga a una revisión casi completa de los coches respecto a temporadas anteriores. El objetivo es, a la vez que dar un nuevo aspecto futurista a los monoplazas, simplificar las estructuras aerodinámicas y generar parte del agarre a través del efecto suelo, para favorecer el espectáculo y permitir a los pilotos seguirse de cerca in perder rendimiento.

El RB18 es uno de los que más intriga genera, ya que con él defenderá título Max Verstappen y técnicamente siempre se espera el máximo de sus coches. De hecho, desde Milton Keynes han filtrado que el Red Bull RB18, al menos en el simulador, ya ha alcanzado el rendimiento del RB16B campeón del mundo de la temporada pasada.