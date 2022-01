El número especial que usará uno de los flamantes refuerzos de River

River se quedó con Elías Gómez, quien estuvo a un paso de jugar en Independiente. El exlateral de Argentinos llega al Millonario ante la situación de Fabrizio Angileri, quien no resolvió su renovación. Y usará un número especial durante la temporada...

El jugador oriundo de Granadero Baigorria heredó la 29, camiseta que dejó vacante nada menos que Gonzalo Montiel, actual futbolista del Sevilla de España y de la Selección Argentina.

Montiel, con la 29.

Elías Gómez ya se entrena con sus compañeros del Millonario, luego de haber firmado su contrato hasta diciembre de 2024. Según trascendió, River pagó 1.5 millones de dólares por el 70 por ciento de su pase.

El futbolista desmintió haber hablado con Marcelo Gallardo para inclinarse por el club de Núñez cuando tenía todo acordado con el Rojo. "El llamado no existió nunca, por eso dije que yo estaba al margen de todo. La decisión de jugar en River la tomo yo, pero no me gustó que haya salido el título de que era jugador de Independiente", dijo. Y sentenció: "Es un club grande que va a pelear por todo, me llamó mucho eso. Me agarra en un momento excelente, vengo con muchos partidos encima así que espero poder ayudar".

Los números de los refuerzos de River

Juan Fernando Quintero, héroe de Madrid, usará la 10 en su regreso a River. Por otra parte, también se confirmaron los números de los otros refuerzos del Millonario: Leandro González Pirez (14), Emanuel Mammana (23, la que dejó Leonardo Ponzio), Tomás Pochettino (32) y Ezequiel Centurión (33). Por su parte, Esequiel Barco aún no tiene dorsal definido.